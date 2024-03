Play-in Gold. Una bella Halley ha battuto Palestrina. Trullo: "Ragazzi molto attenti in difesa»

Prova di solidità della Halley Matelica che contro una combattiva Palestrina ottiene la seconda vittoria su due partite del Play-in Gold, ottimo viatico in vista della difficile trasferta di sabato a Fiumicino. Questo il commento di coach Antonio Trullo (foto): "Abbiamo fatto senza dubbio una prova migliore rispetto a quella di Perugia, mostrando maggiore attenzione difensiva contro una squadra capace di battere il Bramante in casa propria. Il nostro vantaggio finale sarebbe potuto essere più ampio, ma l’importante in questa fase è vincere e il fatto di aver staccato Palestrina di 4 punti in classifica pesa positivamente. Abbiamo riagganciato le squadre che ci precedevano, la graduatoria è diventata una grande ammucchiata. Peccato per quel periodo di passaggio a vuoto di qualche mese fa... Ora dobbiamo concentrarci solo su ciò che verrà e la squadra mi sembra pronta. Ma guai a pensare a partite facili. Le prime due giornate hanno detto che le formazioni del girone E (quello delle laziali; ndr) hanno vinto più partite, però per tirare delle somme aspettiamo almeno la fine del girone d’andata". Poi una considerazione sul match in casa della Supernova Fiumicino. "Incontriamo una squadra che ha perso le prime due gare del Play-in Gold – sottolinea coach Trullo – ma che si è rinforzata con gente di categoria superiore come Lemmi e Avramov. Segno che ce la stanno mettendo tutta per provare a salire. Hanno ambizioni chiare, così come la Virtus Roma e altre formazioni del girone".

m. g.