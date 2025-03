Play In Out. Domizioli: "Virtus, guai a sbagliare le gare interne»

"La difesa è stata la chiave della vittoria contro Ferentino e nel turno infrasettimanale dovremo avere la stessa attenzione". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, guarda alla gara delle 21 di oggi quando la sua squadra riceverà la visita del Palestrina nella quinta giornata di andata dei Play In Out di basket B Interregionale. "Di fronte - avverte il tecnico - avremo una formazione esperta che può contare su elementi di qualità e che ha un passato in categoria superiore. I loro punti di forza sono Maggio, Pederzini e Rossi. Noi dovremo cercare di imporre la nostra fisicità e atletismo". Il tecnico potrà contare su tutti gli elementi della rosa. "Se vogliamo arrivare in alto dovremo vincere le gare interne, in casa non possiamo permetterci passi falsi". L’ottimo risultato del turno precedente ha fatto sì che il morale della squadra sia su alti livelli e ora c’è da continuare su questa strada. Il nuovo arrivato Sorrentino si sta inserendo sempre meglio nei meccanismi della squadra. "Ci sta dando una grossa mano, e con il passare dei giorni è sempre più pronto. Si tratta di un giocatore dalle caratteristiche che non avevamo in rosa e siamo soddisfatti del suo arrivo".