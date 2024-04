Play-In Silver. Attila Junior all’assalto della Carver Roma. Scalabroni: "Vincere vuol dire playoff»

"Partita importante, vincere contro la formazione laziale della Carver significherebbe prima posizione e playoff matematici". Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, traccia subito il punto della situazione in vista del match di oggi alle 21.15, nel palas Medi, contro la Carver Roma, valevole per la sesta giornata del girone Play In-Silver, nel campionato di serie B Interregionale di basket. È un momento molto importante della stagione.

Attualmente i portorecanatesi sono primi in classifica nel girone con 18 punti, mentre la compagine laziale è sotto avendo 10 punti. "Abbiamo avuto due giorni e mezzo di pausa – aggiunge l’allenatore della squadra portorecanatese – per staccare e ritornare riposati per il rush finale. È importante anche saper staccare e ripartire poi più forte di prima. Li conosciamo bene i giocatori della Carver, quindi sappiamo pure che si tratta di una squadra perimetrale capace di mettere fisicità ed energia in mezzo al campo. Noi dobbiamo giocare la nostra pallacanestro e dare il ritmo alla partita".

Allo stesso tempo, coach Scalabroni fa appello ai suoi tifosi e soprattutto al pubblico di casa. "Per noi – osserva l’allenatore – è fondamentale avere un palas Medi capace di spingerci a dare sempre il massimo. Noi scenderemo in campo per massimizzare i nostri sforzi settimanali e per far gioire i tifosi. Vogliamo un palas pieno di gente e di entusiasmo, che giochi le partite assieme a noi".