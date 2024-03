Play In Silver, B interregionale. Scalabroni: "A Viterbo sarà un esame tosto per l’Attila Junior»

"Siamo a +4 punti rispetto alle seconde, tra cui Viterbo, perciò sarà una partita fondamentale per continuare a correre verso il nostro obiettivo". È convinto e non poco Nicola Scalabroni (foto), tecnico dell’Attila Junior Basket, alla vigilia del match in trasferta contro Stella Azzurra Viterbo per la quarta giornata del girone Play In-Silver. "Viterbo – aggiunge – è una squadra esperta e forte nel pacchetto lunghi con Cittadini, ex nazionale, Vigori, alto 210 centimetri e mortifero da 3 punti e Price, un lottatore vicino canestro con una buona mano dalla media distanza. Giannini è la guardia che porta esperienza e pericolosità al tiro da 3 punti e in palleggio. Meroi e Bertini sono i playmaker piccoli e veloci che giocano per la squadra, quest’ultimo è anche un ottimo tiratore. Bantsevich e Casanova portano atleticità, dinamismo, energia a rimbalzo". Insomma, prosegue il coach, "è una squadra che appoggia molto la palla vicino canestro e ha buone qualità nel tiro da 3, oltreché dei giocatori che sanno arrivare al ferro nel ruolo di ala". Tuttavia, l’allenatore portorecanatese non si dice per nulla pessimista, per via soprattutto di una lunga scia positiva di risultati che li sta proiettando primi nel girone. "Ci stiamo allenando molto e bene – conclude Scalabroni –, il nostro atteggiamento è ottimale e dobbiamo riportare in campo quello che facciamo in settimana, consapevoli di trovare un avversario importante".