Play In Silver. L’Attila Junior all’attacco di Ferentino

"Sarà una battaglia contro Ferentino, come del resto lo sono state le altre". Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket, parla della sfida casalinga di oggi alle 21.15 valida per la terza giornata dei play-in silver della B interregionale. "Ci sono – aggiunge il tecnico – sempre meno punti a disposizione per arrivare nelle prime due posizioni che garantiscono i playoff, quindi ogni partita sarà decisiva e giocata al massimo da tutti". Il tecnico si sofferma sulle caratteristiche degli avversari. "Si tratta di una formazione che può contare su un roster di enorme esperienza, penso a Rullo, Rossi, Bisconti e all’argentino Gerlero. Sono giocatori dal passato importante e capaci di imprimere alla partita un ritmo controllato, prediligono la tecnica e la lettura delle situazioni per giocare un basket meno aggressivo ma più pulito e tattico. Ciarpella e Polselli portano atletismo, durezza mentale, tiro dalla media e difesa; Galuppi e Collalti aggressività". Gli avversari possono contare su Rullo, Rossi, Bisconti e Gerlero che hanno le qualità per fare la differenza. "Hanno qualità al di sopra della categoria".

Si tratta di un avversario sorretto dall’entusiasmo dato dai risultati. "Vengono da due mesi di risultati positivi e verranno da noi con l’entusiasmo e sopratutto cercando di fare valere la qualità e l’esperienza per fare bene".