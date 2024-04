Play in Silver. Porto Recanati piega Viterbo, ora c’è Roma. Il Pisaurum chiude con un successo L'Attila Junior di Porto Recanati vince contro la Stella Azzurra Viterbo con un punteggio di 81-77, chiudendo in testa i play In Silver con 22 punti. Gamazo e Montanari si distinguono con 18 e 16 punti. Prossimo obiettivo: i playoff per la promozione in B Nazionale.