Play-In Silver. Scalabroni: "A Cagliari una prova inteligente dell’Attila Junior»

"Complimenti alla squadra. I ragazzi sono stati molto bravi, perché non eravamo in condizioni perfette ed era la seconda trasferta in tre giorni, ma siamo riusciti a ritornare dalla Sardegna con due punti". È al settimo cielo Nicola Scalabroni (foto), allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, per la vittoria 82-89 in trasferta contro l’Esperia Cagliari nella quinta giornata del girone Play In-Silver. "È stata – aggiunge – una prova con tanto cuore, dedizione, testa e carattere. Quando le gambe vanno meno degli altri giorni è importante restare sul pezzo e giocare la partita in modo intelligente, riconoscendo i vantaggi in campo per andare a concretizzarli. Questa è una prova ed una vittoria che certificano ancor di più la nostra crescita come squadra. È un gran risultato, stiamo facendo molto bene". E grazie all’ennesima vittoria, l’Attila Junior consolida ulteriormente la prima posizione in solitaria nel girone con 18 punti. Ora ci sarà una piccola sosta del campionato e i portorecanatesi torneranno in campo il 6 aprile, nel palas Medi, dove affronteranno la Carver Roma. "Il campionato si ferma – riprende coach Scalabroni –, noi continueremo ad allenarci duro e forte, sapendo che tutto quello che stiamo raccogliendo è merito dell’impegno, della forza di volontà e della determinazione che mettiamo in ogni allenamento".