Playoff basket. Esame per l’Halley in casa del Ferentino La Halley Matelica si prepara per gara2 dei quarti di finale dei play off di serie B interregionale, dopo la sconfitta in gara1. La squadra deve riequilibrare la serie contro il Basket Ferentino per non uscire di scena. Mancherà per infortunio Simone Mentonelli.