Playoff basket serie B. Attila Junior ko nel finale

Virtus Roma

69

Attila Junior

67

ROMA: Petrucci, Whelan 20, Frisari ne, Casale, Valentini, Zoffoli 8, Pellegrinotti ne, Salamone ne, Giorgi 13, Rocchi 21, Giacomi 5, Fokou 2. All. Tonolli.

PORTO RECANATI: Mancini 15, Balilli 1, Marcone ne, Gamazo 24, Cingolani, Caverni ne, Redolf, Trentini 2, Gulini 4, Montanari 16, Anibaldi 5. All. Scalabroni.

Parziali: 19-13, 12-16, 14-21, 24-17.

Progressivi: 19-13, 31-29, 45-50, 69-67.

ROMA

È stata una gara bella e combattuta con le squadre che non hanno deluso le aspettative nel primo turno dei playoff. La Virtus Roma è partita meglio degli avversari, ma nel secondo quarto la squadra di coach Scalabroni ha iniziato a giocare bene riuscendo ad accorciare le distanze (31-29). Nel terzo l’Attila ha iniziato con il piede giusto, è stata aggressiva in attacco e ha chiuso il parziale in vantaggio (45-50). Tuttavia nel finale del parziale si è rifatta sotto di prepotenza la Virtus Roma e la partita non ha avuto una padrone. Si è così giocato punto a punto, ma nessuna è riuscita a prendere il sopravvento. Questo equilibrio è durato fino all’ultimo quando Gulini ha avuto la palla per il sorpasso nelle battute finali, ma è stato contrastato dagli avversari in modo corretto per gli arbitri. Roma a quel punto ha controllato la gara vincendo (69-67). Sabato alle 21.15 si giocherà a Porto Recanati gara 2 e l’eventuale bella è fissata per il 15 maggio a Roma.