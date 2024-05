Playoff basket stasera al palas di Castelraimondo. Halley, c’è Ferentino. In palio la semifinale

"Cara Vigor, avete nelle vostre mani una grande responsabilità. Magara per alcuni di voi è solamente una partita di basket, ma per noi Esordienti è una gara che parla di futuro. Mi raccomando, contiamo su di voi, lottate fino alla fine, fatelo soprattutto per dare a noi la possibilità di continuare a sognare la serie B, quella vera. Forza Vigor!". È il testo di uno dei tanti biglietti di incoraggiamento che il gruppo degli Esordienti della Halley Matelica ha scritto per caricare la squadra dopo la sconfitta con Ferentino in gara1 dei playoff, consegnandoli poi a capitan Provvidenza. Ed evidentemente quelle parole hanno colpito nel segno perché dalla trasferta in terra laziale la formazione di coach Antonio Trullo è tornata con un successo limpido, ottenuto grazie a un’ottima prestazione di carattere. Così oggi alle 21, va in scena gara3, la sfida decisiva per il passaggio in semifinale, dove è già approdato il Loreto Pesaro, che ha eliminato Senigallia. Il palasport di Castelraimondo è sold out per questa nuova sfida casalinga contro Ferentino. Tutti i tifosi si aspettano di vedere in campo la bella Halley di domenica. "In effetti – dice coach Trullo – abbiamo giocato una grande partita e ne sono contento perché la squadra non meritava di finire così dopo la stagione fatta. Abbiamo giocato con grande intensità in difesa. Ora ciò che mi preoccupa di più, al di là di tutto, è che con l’infortunio di Mentonelli siamo oggettivamente pochi. Abbiamo infatti anche altri acciaccati". L’allenatore spera di avere tutti a disposizione (nella foto: Alessio Mazzotti) per stasera (a parte il citato Mentonelli). Ma l’uomo in più potrebbe essere ancora una volta il pubblico di fede biancorossa, sempre molto attaccato alla squadra. Dall’altra parte del tabellone dei playoff si è già qualificata per la semifinale la Virtus Roma, che ha superato Porto Recanati, mentre il Bramante Pesaro deve fare i conti con Fiumicino in gara3, come Matelica.

m. g.