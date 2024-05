Playoff. La Gea fa il bis col Rosignano. Domenica il match point

La Gea vince anche gara 2 della finale playoff del proprio girone. Seconda vittoria in terra labronica per i ragazzi di Marco Santolamazza che hanno nuovamente espugnano il campo del Basket Sei Rose Rosignano per 79-65 ed ora la Gea avrà il match point domenica alle 18 al PalaAustria in gara 3. Capitan Edo Furi è stato senza dubbio il vero trascinatore, autore di una grandissima prestazione.

Nel primo tempo la Gea è partita bene andando subito avanti anche di sette punti, con Mari e Furi a tirare da fuori mettendo in difficoltà Rosignano. Chiudendo 21-16 il primo tempo la Gea si porta subito avanti, grazie ad un’ottima difesa ed anche alla troppa frenesia del Rosignano. Nel secondo tempo Rosignano prova ad alzare il ritmo, ma i rimbalzi continuano ad essere della Gea che si porta anche a più 10. Il secondo tempo si chiude 44-33, con un più undici pesante per i padroni di casa. Nel terzo tempo i ragazzi di Santolamazza vanno un po’ in confusione facendo rientrare a meno 2 il Rosignano con l’incontro che però è stato stazionario per alcuni minuti, chiuso 56-52. Nell’ultimo tempo però Santolamazza ritrova la verve dei suoi che tornano ad allungare per una grande vittoria. Domenica alle 18 gara3 che potrebbe valere vittoria finale.