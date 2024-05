Playoff per salire in B: sconfitta 63-42 a Pescara nella prima semifinale, alle 20 rivincita al palaCelletta. Olimpia, falsa partenza ma domani c’è il bis

L’Olimpia, dopo aver liquidato Ancona nei quarti di finale playoff, ha giocato garauno della semifinale per salire in serie B a Pescara contro la Yale perdendo per 63 a 42. Inizio contratto da entrambe le parti con il primo quarto che si sblocca soltanto negli ultimi 3’ e che vede le locali condurre di soli 2 punti (10-8). Gli attacchi di entrambe le squadre cominciano a scaldarsi e la partita rimane molto in equilibrio, seppur con Pescara sempre avanti. Due palloni persi da Pesaro sulla pressione difensiva di Pescara vengono trasformati in 4 punti che permettono alle abruzzesi di chiudere all’intervallo sul +6 (27-21). Nel secondo tempo Pesaro non scende praticamente in campo.

Palloni persi, canestri facili e disattenzioni difensive ai quali vanno aggiunte le pessime percentuali offensive fanno si che Pescara aumenti il vantaggio fino al +21 finale (63-42). "Sono molto rammaricato, non tanto dal risultato, ma bensì dall’atteggiamento che abbiamo avuto per tutta la partita – le parole di coach Giovanelli –. In una partita in cui avremmo dovuto sputare sangue per poter provare a giocarcela con una squadra come Pescara, abbiamo fatto tutt’altro. In attacco non siamo riusciti a sfruttare i nostri giochi e i vantaggi che si creavano, mentre in difesa abbiamo concesso troppo alle nostre avversarie, soprattutto abbiamo lasciato a Pescara ben 15 punti su tiro libero, veramente troppi. Adesso abbiamo tre giorni per prepararci a gara 2. Cercherò di lavorare soprattutto sull’atteggiamento delle ragazze; sarebbe un vero dispiacere concludere in questo modo la stagione". L’appuntamento per gara 2 è per domani alle 20 alla Palestra Celletta di Pesaro (nella foto Forni in palleggio). "Mi aspetto una bella cornice di pubblico che ci spinga a vincere e proseguire la serie con Pescara", chiude il tecnico della pesaresi.

b. t.