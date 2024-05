Playoff QS Locale Basket, Halley Matelica sfida Fmc Ferentino in Gara1 al palasport di Castelraimondo

Domani la Halley Matelica apre la serie dei playoff contro la Fmc Ferentino. Gara1 si gioca alle 19 al palasport di Castelraimondo. Gli ospiti hanno chiuso al secondo posto i Play in Silver, ma hanno giocatori di alto livello. "È l’unica squadra delle otto dei playoff che non abbiamo mai affrontato – dice Luca Usberti, direttore sportivo della Halley – e la vedo un po’ come Bramante, a parte una rotazione leggermente più corta. Vale a dire una formazione con tanti giocatori a fine carriera che però in partite del genere l’età se la dimenticano. Sono gare che aspetti tutto l’anno e gente come Rullo, Rossi e Bisconti ne ha giocate a bizzeffe. Dovremo cercare di imporre il nostro ritmo e la nostra difesa, come è capitato in molte partite: siamo una squadra di talento offensivo ma quando ci registriamo dietro poi la differenza la facciamo lì". I matelicesi arrivano a questo punto della stagione dopo aver vinto la regular season e poi il Play in Gold (24 successi totali contro 6 sole sconfitte; 11 vittorie nelle ultime 12 sfide di cartello). "Finora il nostro rendimento è stato ottimo, oltre ogni aspettativa – ribadisce il diesse biancorosso –, abbiamo giocato un’ottima pallacanestro, prendendo sempre più consapevolezza di cosa sappiamo fare e cosa meno. Siamo molto contenti, era difficile pensare di fare di più, ma adesso inizia un altro campionato".

La Halley ha chiesto di anticipare gara1 rispetto ai 18 giorni di pausa previsti dal calendario dei play off. Quindi lo stop sarà solo di due settimane. Gara2 si disputerà a Ferentino domenica 12 maggio alle 18.

m. g.