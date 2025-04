Playoff Serie A1 basket: Polisportiva Galli sfida Futurosa Trieste al Palagalli

San GiovanniInizia la scalata alla Serie A1 di basket: questa sera al Palagallli il primo playoff per la Polisportiva Galli contro la Futurosa Allianz Dome Trieste, nel girone B. Sono 16 squadre in lizza per l’A1 e per passare agli ottavi ogni vincente dell’appaiata deve fare almeno 2 vittorie su 3 gare. La Galli nella passata stagione andò in finale col Derthona, ma il sogno delle stellate di tornare in A1 svanì proprio all’ultima gara (59-81).

"Ci sono varie squadre forti, come del resto siamo noi - afferma coach Garcia - Saranno partite durissime. Noi siamo pronti e motivati, intendiamo fare tutto il possibile per arrivare in fondo ai playoff. Il Trieste è una squadra veloce, non adotta metodi ma sono ragazze molto dinamiche e dobbiamo fare attenzione soprattutto nelle loro ripartenze. Simili gara, si vincono in m odo speciale in difesa. E qui noi siamo abbastanza competitivi. Attendo fiducioso. Ma bisogna stare sereni, testa sveglia, pur sempre aggressive sulla breccia". Il diesse Andrea Franchini annuncia: "Mi risulta che nel Trieste rientrerà l’argentina Rosset Macarena. Una ragazza che ha giocato anche con noi, è brava nell’andare a canestro".

I quintetti baseGALLI: Rossini, Lazzaro, Policari, Cruz, De Cassan; coach Fernandez GarciaFUTUROSA: Mosetti, Micceli, Nueller, Srot, Sammartini; coach MuraArbitri: Daniele Cavello di Ravenna e Nicola Alesssi di Bologna. Giorgio Grassi