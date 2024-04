Playoff Versilia: Doppio Impegno Casalingo per le Squadre in Serie C e Terza Divisione Doppio impegno casalingo per le squadre versiliesi nei playoff: la Sei Versilia Pfv oggi sfida Valdarno, mentre il Versilia domani affronta Arcidosso. Entrambe cercano la vittoria per restare in corsa.