Playout A2 basket femminile: Bagalier Feba sfida Giussano in gara 1

Sabato alle 18 il primo atto dei playout dell’A2 di basket femminile quando la Bagalier Feba riceverà Giussano in gara 1, mercoledì 23 le civitanovesi giocheranno gara 2 ad Arese e l’eventuale bella è fissata per domenica 27. Sono due i tabelloni dei playout; in quello delle civitanovesi ci sono anche Rovigo e Benevento; nell’altro si sfideranno Torino-Ancona e Moncalieri-Vigarano. Si salvano subito le vincenti di gara 1, mentre le perdenti dello stesso girone si affronteranno tra loro e le vincenti dei due gironi si contenderanno l’ultimo posto disponibile per mantenere la categoria. "Giussano – spiega Donatella Melappioni, punto di riferimento della società civitanovese – è una squadra in forma, si è rinforzata e può contare su giocatrici di valore. Però anche noi abbiamo fatto bene nelle ultime gare, contro Roseto ce la siamo giocata pagando il fatto che le nostre tre lunghe sono andate fuori per i 5 falli". Ora l’attenzione è per sabato. "C’è fiducia perché le ragazze sono apparse determinate, convinte, stanno lavorando bene e mostrando una buona pallacanestro contro due big come Mantova e Roseto".