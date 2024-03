Playout, B interregionale. Pallotti: "Virtus, due punti a L’Aquila e siamo in salvo»

"L’obiettivo è conquistare almeno 2 punti dalle due trasferte ravvicinate e tagliare il traguardo della salvezza". Marco Pallotti (foto), gm della Virtus Civitanova, parla delle sfide di domani a L’Aquila e di mercoledì sera a Mondragone, quest’ultima aprirà il girone di ritorno dei playout della serie B di basket interregionale. "A L’Aquila – aggiunge – ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una bella partita: noi siamo primi nel girone e subito dopo ci sono gli abruzzesi che si sono sempre fatti valere sul proprio impianto". La Virtus dovrà mettere sul piatto della bilancia le sue armi. "Una difesa arcigna e un gioco in velocità, sono oramai le nostre caratteristiche che dovremo mettere in pratica. L’importante è che in Abruzzo possano esserci tutti i giocatori perché è trascorsa una settimana complicata in quanto non ci siamo potuti allenare al completo". È chiaro che in questo momento il morale della squadra sia alto dopo l’ottimo avvio della formazione nei playout. "In squadra – dice Pallotti – c’è un buon clima dopo il più che positivo avvio dei playout e poi i ragazzi sentono vicino il traguardo". Il girone, guidato dalla Virtus con 14 punti, è formato da otto squadre e le ultime due scenderanno di categoria mentre la terzultima dovrà fare uno spareggio con quella del girone Sud che chiuderà nella stessa posizione.