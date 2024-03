Playout Basket. La Virtus di scena a Mondragone

Alle 20.30 di oggi la Virtus Civitanova sarà impegnata a Mondragone nella prima giornata di ritorno dei playout di serie B di basket interregionale. "Ci attende – osserva Marco Pallotti, gm della Virtus – un avversario che vorrà rifarsi dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno, servirà una prestazione attenta". La Virtus Civitanova è in testa del girone assieme L’Aquila, mentre Mondragone ha 4 punti in meno delle leader. "Noi – aggiunge Pallotti – con 2 punti saremmo salvi. La squadra è su di giri perché il traguardo è vicino, comunque sia è bene fare i conti con la differenza canestri, all’andata abbiamo battuto di 15 punti i campani". La Virtus è incappata in un passo falso nell’ultimo turno. "A L’Aquila – ricorda il gm Pallotti – abbiamo giocato bene , ma gli episodi non hanno girato a favore e ciò alla fine l’abbiamo pagato". Dopo il turno a Mondragono rimarranno tre gare, i civitanovesi ne giocheranno due in casa.