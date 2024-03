Playout. Esordio vincente contro Mondragone. Tessitore: "Virtus più consapevole di sé»

"Abbiamo iniziato bene i playout e la vittoria all’esordio ci ha dato la consapevolezza di essere una delle formazioni con i mezzi per fare bene". Mario Tessitore (foto), diesse della Virtus Civitanova, parla del successo 78-63 su Mondragone nel match inaugurale dei playout di serie B di basket interregionale. "Siamo stati molto bravi ad approcciare la gara nel modo giusto, poi abbiamo un po’ mollato e siamo andati in difficoltà anche se abbiamo sempre avuto un buon margine di vantaggio". È stata una gara dai due volti. "Nei primi due quarti – ricorda – siamo partiti fortissimo e abbiamo anche accumulato un bel vantaggio, nei successivi abbiamo un po’ mollato e loro hanno messo la gara sulla corsa e sulla bagarre, però siamo sempre stati in vantaggio, non abbiamo mai avuto paura che ci riprendessero avendo gestito bene il match". Alla fine la squadra civitanovese ha condotto in porto la partita, però l’andamento della gara suggerisce anche altro. "Ci dice che dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’arco della partita". Un atteggiamento obbligatorio per il prossimo match a Isernia. "Loro sono reduci da una sconfitta e sono in fondo alla classifica, ecco che la gara rappresenta per loro una tappa fondamentale per la salvezza. Sarà una partita tosta, contro Mondragone abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e andremo a Isernia con tale consapevolezza".