Playout. Impresa della Virtus sul parquet di Isernia. Moretti: "Una bella risposta di squadra»

Dal campo stanno arrivando buone notizie per la Virtus Civitanova che a Isernia ha centrato la seconda vittoria nei playout del campionato di B di interregionale di basket. "Tutto ciò – sottolinea il presidente Nicola Moretti (foto) – ci avvicina alla salvezza considerando anche la buona base di partenza rappresentata dalla classifica. Adesso basta vincere le gare interne per garantirci la permanenza nella categoria". E così la squadra sta gettando le basi per il match di domenica alle 18 quando i civitanovesi sfideranno in casa Grottaferrata, che occupa la penultima posizione del girone B dei playout di B interregionale. "A Isernia – ricorda il presidente – mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che, dopo essere stata sempre avanti, non si è scomposta quando gli avversari si sono portati in vantaggio". La Virtus Civitanova è in testa assieme al Nuovo Basket Aquilano del girone di playout, tuttavia il presidente predica calma. "Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, c’è da continuare a lavorare a testa bassa". In palestra ci si allena meglio quando c’è il conforto dei risultati, ma si sta lavorando anche a livello societario per provare ad allargare la base del club, creare interesse e avere anche un main sponsor. "Ci stiamo impegnando in questa direzione, sono due anni – conclude Moretti – che non abbiamo un main sponsor e senza è sempre complicato andare avanti".