Playout. La Virtus all’attacco della Nuova Isernia. Pallotti: "Una vittoria e siamo salvi»

"Ci basta una vittoria per centrare la salvezza". Marco Pallotti (foto), gm della Virtus Civitanova, sottolinea l’importanza della gara di domani alle 18 quando al Palarisorgimento sarà di scena Isernia, fanalino di coda con 6 punti del playout di serie B interregionale di basket. "Sono rimaste tre gare, di cui due in casa e dobbiamo cercare di chiudere il discorso, mentre per Isernia – aggiunge – è l’ultima chance per rientrare in gioco". Dopo 11 gare in testa del girone di playout ci sono Virtus Civitanova e L’Aquila con 14 punti; Stamura Ancona, Pescara Basket e Mondragone 12; Roseto 10; Grottaferrata 8; Isernia 6. A Isernia i civitanovesi sono riusciti a conquistare la vittoria 75-77. Risale al 17 marzo l’ultima vittoria della Virtus, in quella occasione la Virtus aveva battuto Grottaferrata 71-70, poi sono arrivati i passi falsi con L’Aquila (76-74) e Mondragone (85-82). Dopo la gara di domani la formazione civitanovese è attesa dalla trasferta a Grottaferrata e il 21 aprile concluderà il cammino in casa contro L’Aquila.

Nelle fila dell’Isernia c’è l’ex Monacelli. "Dovremo prestargli attenzione, è un giocatore – avverte Pallotti – di valore e vorrà fare bella figura contro la sua ex squadra". La Virtus Civitanova dovrà mettere sul piatto della bilancia un’attenta difesa e poi tanta corsa per ribaltare l’azione.