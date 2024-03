Playout. La Virtus Civitanova riceve Mondragone. Tessitore: "Dovremo imporre ritmi alti»

"Dobbiamo affrontare le partite senza sentirci tranquilli per una buona posizione nella classifica dei playout". È l’avvertimento di Mario Tessitore (foto), direttore sportivo della Virtus Civitanova, in vista di questa fase della stagione a cominciare dal match contro Mondragone, prima gara dei playout di basket di B interregionale. In vetta alla classifica c’è L’Aquila con 10 punti, quindi Civitanova con 8, a quota 6 ci sono Ancona, Pescara e Mondragone e infine a 4 si trovano Roseto, Grottaferrata e Isernia. Le ultime due rerocedono mentre la terz’ultima disputerà uno spareggio con la terz’ultima del girone Sud.

In questa fase occorrerà partire con il piede giusto per mettersi subito al sicuro. "Dovremo tenere un ritmo alto del match – spiega Tessitore in vista della gara contro Mondragone – e imprimere subito alla partita un andamento sostenuto". Dall’altra parte ci sarà un avversario da affrontare con attenzione. "Loro hanno 3-4 elementi molto esperti e anche giovani interessanti. È una partita imprevedibile che dovremo affrontare con la giusta attenzione".

In settimana la formazione civitanovese ha lavorato bene e la sosta ha anche avuto effetti positivi. "Ci voleva per fare rifiatare chi ha speso tanto in questi mesi. I ragazzi – conclude Tessitore – si sono caricati per bene in vista di questo rush finale in cui mi attendo attendo molto dai giocatori".