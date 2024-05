Playout Serie C. Bottegone è pronto a sfidare Pontedera

Pronti all’esordio, convinti della salvezza. Nell’ambiente della Valentina’s Camicette Bottegone c’è piena consapevolezza e la forte volontà di mantenere l’attuale categoria, la serie C, dopo che la pattuglia di pistoiesi ha perso per strada gli Shoemakers Monsummano.

Tutto (o quasi) passerà dalle gare della finale dei playout, che vedrà i nostri affrontare i cestisti della Juve Pontedera, a iniziare da sabato prossimo 11 maggio (dalle 18.30 nella località della provincia pisana). Nel primo turno dei playout Bottegone ha eliminato 3-0 Altopascio, Pontedera fatto fuori 3-1 Fucecchio. Ora si sfideranno al meglio delle cinque partite.

Dopo il debutto di sabato, le due compagini si ritroveranno di fronte, sempre a Pontedera ma dalle 21, mercoledì 15 maggio; gara-3 è prevista domenica 19, dalle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone; l’eventuale gara-4, mercoledì 22 dalle 20 ancora a Bottegone; gara-5, sabato 25 dalle 18.30 a Pontedera.

"Al momento il gruppo si sta allenando bene, è determinato e concentrato: non ci sono assenze – fanno sapere da casa-Bottegone –. Ci confronteremo con un rivale di tutto rispetto: Pontedera è una formazione abbastanza giovane, che gioca su ritmi alti. Il campo pisano è abbastanza piccolo, ma raccolto e molto caldo. I giocatori più rappresentativi e pericolosi sono la guardia Regoli, la passata stagione in forza al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, e l’ala Maltomini: entrambi hanno una media-partita di 14 punti, decisamente buona. L’obiettivo è strappare una vittoria a Pontedera, per ribaltare il fattore campo. Se ne perdessimo tre, ci sarebbe un’ultima possibilità: lo spareggio contro la perdente dell’altra finale playout tra il Cus Pisa e la Synergy Valdarno. Un incontro secco, in campo neutro". Ma Bottegone si augura che non ce ne sia bisogno.

Gianluca Barni