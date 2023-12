Pochi precedenti, ma anche amari, contro i lombardi. Unieuro, tieni alta la guardia: ricorda quei due brutti ko

Quello tra Pallacanestro 2.015 ed Orzinuovi è un incrocio per certi versi ‘inusuale’. I due club, prima di questo campionato, si sono infatti affrontati soltanto in altre due stagioni in serie A2: nel 201718 e nel 201920. Ciò significa che l’ultima sfida, prima di quella dello scorso ottobre nel girone di andata, risaliva addirittura a quattro anni fa. E se oggi la classifica suggerisce un’evidente favorita per la gara di domenica (l’Agribertocchi occupa il penultimo posto con appena tre vittorie all’attivo), Forlì non dovrà comunque sottovalutare l’impegno. Perché in entrambi i precedenti scorsi anni, ha subìto punizioni severe per mano della compagine lombarda.

Nel marzo del 2018, infatti, la squadra forlivese allora guidata da Giorgio Valli rimediò una pesante sconfitta, per le velleità di classifica, proprio sul campo di Orzinuovi. I biancorossi dovevano vendicare il passo falso casalingo contro Ferrara per restare in zona playoff e mantenersi in scia agli stessi estensi e a Ravenna. Ma, al contrario, subirono la seconda sconfitta di fila (la domenica successiva sarebbe arrivata la terza contro Udine), scivolando 88-85 dopo un’ultima frazione da ben 33 punti concessi. L’Unieuro crollò sotto i colpi di Anthony Raffa – autore a sua volta di una partita da 33 punti segnati –, preludio di una stagione che sarebbe poi stata anonima, con la salvezza conquistata solo a 120’ dal termine della regular season.

Meno impattante in termini di classifica ma particolarmente rilevante per la portata, invece, fu poi la sconfitta del dicembre 2019, giocata subito dopo Natale al Palafiera. L’Unieuro di Dell’Agnello in quell’occasione si rivelò particolarmente ‘morbida’ e si fece sorprendere tra le mura amiche per 92-96 dalla penultima della classe (come lo è oggi), che conquistò così alla quindicesima giornata la sua terza vittoria della stagione. Forlì fallì al tempo stesso l’aggancio a Mantova al secondo posto, mentre Ravenna, che aveva superata l’Unieuro nel turno precedente, scappava via in testa a +6. A fine partita ‘Sandrokan’ ammonì i suoi uomini, avvisando che, con prestazioni di quello stampo, sarebbero andati poco lontano. Un avviso che fu recepito ottimamente. Solo lo stop causa Covid riuscì a fermare la corsa della Pallacanestro 2.015, capace di ottenere otto vittorie nelle nove partite disputate dopo quella batosta.

