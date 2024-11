Pokerissimo dell’under 17. Vince anche la Vis under 19

Comincia ad ingranare la formazione Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che a Livorno contro la Don Bosco centra il secondo successo consecutivo in campionato (46-79). I biancazzurri approcciano benissimo alla sfida, piazzano un break di 25-12 nei primi dieci minuti e da lì in avanti comandano per tutta la durata del match: Livorno prova a rimanere a contatto all’intervallo (31-41), ma nel terzo parziale la Bondi Vis allunga in maniera definitiva e dilaga nell’ultimo quarto, portandosi fino al +33 finale. Una bella iniezione di

fiducia per il gruppo allenato da coach Santi, che trova così un po’ di continuità e dà seguito alla vittoria di due settimane fa contro Firenze. "Abbiamo approcciato bene sin dalla palla a due, indirizzando la partita dove volevamo – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, siamo riusciti a trovare buoni tiri in attacco e a difendere duro per quasi tutti i quaranta minuti. Probabilmente è stata la prima partita in cui abbiamo tenuto l’intensità alta in difesa e siamo stati puliti in attacco, come richiede una categoria del genere. Centriamo due vittorie consecutive che ci danno un po’ di respiro e fiducia per affrontare la prossima sfida in casa contro Forlì, una delle favorite del girone".

Quinta vittoria su cinque partite disputate in campionato per l’Under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che travolge sul loro campo gli Stars Bologna col punteggio di 62-88. Primo quarto dove la Vis parte bene in attacco trovando tanti canestri da dentro l’area, mentre in difesa non riesce a mettere in campo la solita intensità concedendo agli avversari ben 18 punti. Nel secondo parziale la partita non cambia, con gli Stars che continuano ad approfittare della poca attenzione difensiva dei biancazzurri, capaci comunque di allungare il proprio vantaggio grazie ad un attacco straripante (36-48 all’intervallo). Al rientro dalla pausa lunga, dopo la strigliata negli spogliatoi di coach Santi, la Bondi Vis entra in campo con un piglio diverso, riuscendo finalmente a recuperare palloni e a concedere cattivi tiri agli avversari. Il divario si allarga sempre di più fino a superare anche i 20 punti, con la Vis che deve solo gestire.