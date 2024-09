Pontremolese Doppio colpo. Arrivano Adamo e Bardi

Doppio colpo di mercato per la Polisportiva Pontremolese in Divisione regionale 2. Il direttore sportivo Federico Longinotti, nelle ultime ore, si è assicurato la guardia Alessio Adamo e il pivot David Bardi per la soddisfazione del nuovo tecnico Marco Pedrini. Adamo, guardia tiratrice, classe 2003, cresce nelle giovanili del Basket Follo con esperienze anche alla Landini Lerici, Arcola Basket e Canaletto La Spezia. Nella passata stagione ha disputato il campionato di serie D con il Basket Follo. "Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova esperienza a Pontremoli – ha detto –. Ritrovo coach Pedrini che ha allenato nelle giovanili a Follo. Mi aspetto ovviamente di migliorare durante l’anno, anche perché disputerò un campionato che non ho mai giocato prima: lavorerò e lotterò per riuscire a farmi apprezzare dalla società. Una cosa la prometto: il massimo impegno in ogni partita". Bardi, pivot, classe 1998, inizia a muovere i primi passi fin da giovanissimo nelle fila del Don Bosco La Spezia e Basket Follo, poi ha svolto tutto il percorso crescita nelle giovanili del Sarzana Basket dove ha fatto l’esordio in prima squadra in serie C a 16 anni e dove vince lo stesso campionato nella stagione 2015/16. "Sono molto felice che la società mi abbia dato fiducia e ne sono onorato – le sue prime parole –. Non vedo l’ora di iniziare la stagione con la Pontremolese e sono impaziente di confrontarmi con il campionato toscano". Il mercato della società del presidente Pietro Ferdani non si chiude qui. Si sta lavorando per completare il roster.