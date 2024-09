Pontremolese Marco Pedrini è il nuovo coach: "Serve entusiasmo per rilanciare il progetto"

Estate di grandi cambiamenti in casa gialloblù: dopo quasi 40 anni di attività con il Comitato Regionale Ligure, la Polisportiva Pontremolese diretta da Pietro Ferdani torna a disputare il campionato seniores e quelli giovanili in Toscana, ad esclusione del settore minibasket che rimarrà in Liguria. Il presidente del club gialloblù: "Si torna alle origini, a quel lontano finire degli anni ’80. Da allora la nostra compagine è stata ospite in Liguria alternando la partecipazione ai campionati di serie C, D, Promozione e giovanili. Ci attendono nuove sfide in un territorio dove la pallacanestro solleva un interesse e una partecipazione il cui livello è molto alto. Devo inoltre ringraziare il Comitato Ligure per averci ospitato tutto questo tempo e aver permesso la crescita della società". L’altra grande novità riguarda il cambio alla guida della prima squadra: dopo 3 stagioni e mezzo Michele Novelli lascia il timone a Marco Pedrini, reduce dall’ esperienza con il Golfo dei Poeti, militante nel campionato di DR2 ligure (ex Promozione). La società di via Pirandello dopo i ringraziamenti, vedrà coach Novelli ripartire dalle giovanili. Per il tecnico marmifero, invece, si tratta di un ritorno: sedette sulla panchina gialloblù nella seconda parte della stagione 2013/14 quando fece da traghettatore dopo l’esonero di coach Grassi. Pedrini porterà la sua esperienza interfacciandosi e lavorando a stretto contatto con coach Furlan, in un progetto che vedrà coinvolti molti dei ragazzi dell’under 19, mentre sulla composizione del roster il general manager Paolo Filippi sta cercando di integrare con giocatori di esperienza che dovrebbero far scattare l’ufficialità i prossimi giorni. Pedrini ha esperienze a Follo, Pietrasanta, Sarzana, Carrara, Ameglia e infine al Golfo dei Poeti a Lerici. Queste le sue prime parole: "Dopo l’ultima stagione vissuta al Golfo dei Poeti e Lerici ritorno alla Pontremolese del sottocanestro con tanta voglia di fare e un grandissimo entusiasmo. Il mio primo obiettivo - continua - sarà creare la ’nostra squadra’, far ritrovare entusiasmo ai più esperti: è da loro che deve partire il progetto, dovranno essere da esempio per i giovani che si affacciano in un campionato senior impegnativo".