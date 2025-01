Porto Recanati. "Bene la vittoria, ma la prestazione non mi è piaciuta»

"Va bene la vittoria, ma la partita non mi ha soddisfatto per nulla: non c’è stata l’attenzione giusta e l’atteggiamento non è stato quello di un team che vuole fare passi avanti. Ora dovremo affrontare una squadra forte come Senigallia, e non sarà facile". Con queste parole Piero Coen, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, archivia il successo 74-49 contro la Virtus Civitanova, nella 17ª giornata del campionato di B Interregionale. I portorecanatesi hanno rafforzato la quinta posizione, con 20 punti in classifica. "Ma come squadra – aggiunge Coen – dobbiamo consolidarci, perché abbiamo fatto tante cose buone in appena due mesi e sarebbe un peccato buttare tutto all’aria. Dobbiamo capitalizzare più punti possibili e mi aspetto una crescita". L’occasione ci sarà sabato: alle 21.15, nel palas Medi, l’Attila Junior sfiderà Senigallia. "Parliamo di una compagine con giocatori importanti ed esperti, tra cui Giacomini e Giampieri – riprende coach Coen –, e ora sono arrivati per loro altri due innesti dal mercato. Inoltre avranno l’obbligo di vincere, dato che puntano alla sesta posizione. Insomma, sarà un match molto duro".