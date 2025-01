Porto Recanati. Coach Coen fissa l’obiettivo col Valdiceppo: "Una vittoria e siamo tra le prime sei»

"Sarà un bellissimo test che ci dimostrerà se abbiamo fatto o no quel passo avanti dal punto di vista mentale, perché a noi manca solo una vittoria per assicurarci di essere tra le prime sei in classifica. Ed è un grande obiettivo, che appena due mesi fa sembrava davvero lontano". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, non vuole perdere l’entusiasmo dell’ultimo periodo e dice la sua in vista della trasferta che ci sarà domani alle 18 contro Valdiceppo, nella 19ª giornata del campionato di serie B Interregionale. "Veniamo da un periodo estremamente positivo – osserva il tecnico – e non dobbiamo perdere la fame di vittorie che finora ci ha contraddistinto. Siamo soddisfatti, è innegabile, e dobbiamo continuare su questa strada". Sempre coach Coen fa sapere che forse ci sarà un’assenza importante. "Rapini ha l’influenza e non sappiamo se rientrerà in tempo per la partita, peccato – aggiunge – perché veniva da un’ottima gara disputata. Valdiceppo è una squadra rognosa e difficile da affrontare in casa, molto aggressiva e intensa. Sarà un match complicato, in quanto loro devono per forza vincere se vogliono tentare di arrivare tra le prime sei del campionato".