Porto Recanati sconfitta da Matelica, Scalabroni critica i giocatori e chiede una reazione immediata

"Complimenti a Matelica che è scesa in campo più affamata, più pronta e vogliosa di fare bene davanti al proprio pubblico". È amareggiato ma soprattutto tanto arrabbiato Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la pesante sconfitta (93-64) subita nel campo della capolista Halley Matelica per 93-64, nella 19ª giornata di serie B Interregionale. A causa di questo brutto ko, che ha interrotto la serie positiva di cinque vittorie consecutive, i portorecanatesi sono scivolati dal quinto al sesto posto. E adesso coach Scalabroni non lesina forti critiche ai giocatori. "Noi, abbiamo fatto una brutta figura arrivando in campo con poco mordente, senza urgenza di fare risultato – dice in modo perentorio l’allenatore portorecanatese -. E in tutto ciò abbiamo portato poco rispetto al lavoro duro fatto fino a ora, verso la società, i tifosi che sono venuti a vederci e verso la persona che rappresentiamo. È importante tornare in palestra e lavorare con umiltà. Dobbiamo sistemare le nostre cose, poi penseremo agli avversari". Insomma, Scalabroni fa capire che bisogna subito rialzare la testa e reagire. E l’occasione ci sarà sabato: alle 21.15, nel palas Medi, l’Attila Junior Basket affronterà il Pescara Basket (penultimo in classifica).