Porto Recanati. Sfida alla Svethia, Coen avverte i suoi: "È una formazione costruita per vincere»

"A Pesaro ci siamo comportati bene in difesa, ma abbiamo faticato troppo in attacco e difficilmente si può vincere così quando ti scontri con una corazzata del genere. Adesso ci attende un’altra partita complicatissima contro Recanati, però noi vogliamo far bella figura". Lo afferma Piero Coen (foto), allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match di oggi alle 21.15 nel palas Medi, dove i suoi giocatori affronteranno la Pallacanestro Recanati per la 21ª giornata del campionato di serie B Interregionale. Ma lui coglie anche l’occasione per analizzare la sconfitta subita in trasferta 75-61 contro il Loreto Pesaro. "Se contiamo – è il commento del tecnico – che all’andata avevamo perso con un risultato pesante, stavolta ce la siamo giocata. Abbiamo ceduto nell’ultimo quarto: non facevamo più un canestro e ci hanno condannato i rimbalzi e le palle perse". Perciò il tecnico dei portorecanatesi è concentrato sulla gara di stasera: "Sarà una partita difficilissima, in quanto Recanati è un’altra squadra fatta per vincere il campionato. Non possiamo avere la presunzione di essere all’altezza delle prime cinque del girone, ne siamo consapevoli e giocheremo tranquilli perché non abbiamo nulla da perdere e ci proveremo fino all’ultimo".