Preoccupa capitan Vitali. Salterà due partite?

di Francesco Pioppi

Una sconfitta che brucia e un paio di infortuni che preoccupano. La sciagurata trasferta a Pistoia si porta dietro un fardello molto pesante, perché oltre alla beffa per i due punti persi, la Pallacanestro Reggiana adesso dovrà fare i conti con alcune problematiche di natura fisica.

Dal medico curante sono infatti finiti, in rapida successione, prima Smith (per un problema alla mano sinistra), poi Winston (ematoma alla gamba sinistra) e per chiudere Vitali (caviglia sinistra) che ha lasciato il campo a cinque minuti dalla fine, trasportato negli spogliatoi dai propri compagni di squadra. A tenere col fiato sospeso l’ambiente biancorosso sono proprio le condizioni del capitano che ieri aveva ancora l’arto molto gonfio e per il quale non c’è quindi ancora un responso preciso.

Prima di poter approfondire, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo e solo tra oggi e domani sapremo quale sarà l’entità dell’infortunio. La paura è che si tratti di qualcosa di più di una semplice distorsione e che la cosa si trascini per le lunghe. Quel che è certo è che adesso Vitali è in forte dubbio sia per la partita di sabato con Tortona che per quella di martedì prossimo, in casa, contro lo Slask Wroclaw per la ‘Basketball Champions League’.

Si tratterebbe di un’assenza molto pesante in un ruolo chiave e in un momento importante della stagione.

Quelli di Winston e Smith sembrano invece contrattempi che andranno gestiti, ma che non dovrebbero condizionarli a lungo anche se il play nativo di Detroit avvertiva molto dolore prima della gara con Pistoia anche se ha deciso di stringere i denti e scendere comunque in campo. Questi primi giorni della settimana verranno quindi utilizzati anche per ricaricare le batterie e poi mettersi sotto in vista del match di sabato sera, quando l’ex capitano Candi farà visita al ‘PalaBigi’ in una sfida già significativa in ottica qualificazione alle Final Eight.

Nel frattempo Attilio Caja è sempre più vicino alla panchina della Gevi Napoli, ultima in classifica e con sei sconfitte sul groppone e nessun sorriso. L’amministratore delegato Dalla Salda vorrebbe concedere un’ultima prova d’appello a coach Milicic (domenica a Trapani), ma la proprietà sembra essere più propensa ad un cambio immediato e già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi significativi. La sfida con Reggio, in scaletta l’8 dicembre a mezzogiorno, promette già scintille.