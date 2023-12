"Prestazione molto brutta, ma siamo sereni"

Dopo la bruttissima sconfitta a Varese, a metterci la faccia è il general manager della Pallacanestro Reggiana,Claudio Coldebella.

Come mai una debacle come quella di venerdi sera?

"Purtroppo un po’ lo presagivo: vuoi per la felicità post raggiungimento Final-Eight, vuoi perchè i giorni di festa talvolta condizionano".

Molti giocatori hanno dato l’impressione di arrendersi troppo presto.

"Ho visto davvero facce tristi, e mi dispiace molto che, di fatto, non ci siamo presentati in campo. Ma il problema non è la voglia né l’impegno. Ci manca, semmai, un po’ di esperienza di queste situazioni, il vissuto per andare a giocare in un clima come quello di Masnago, con avversaria e ambiente estremamente carichi. Fa parte della nostra crescita imparare a fronteggiarle. Non a caso Smith che conosce bene il basket europeo, con Faye, è stato tra i più positivi. Mentre Galloway, che qui è un ’rookie’, ha faticato".

C’è da preoccuparsi?

"No, e mi preme sottolinearlo. E’ stata una prestazione molto brutta, e in una stagione si vivono anche momenti difficili, ma questo non deve far dimenticare l’ottimo cammino fatto finora e l’entusiasmo creatosi nell’ambiente. Valutiamo con equilibrio: il pubblico è contento, vendiamo tanti biglietti, progettiamo il futuro. Abbiamo subito una dura lezione, da cui cercheremo comunque di trarre qualcosa di utile. Dopo di che sappiamo cosa c’è da migliorare". Nello specifico?

"Dobbiamo essere più continui: nella durezza mentale, nella circolazione di palla, nell’aggressività difensiva. Non basta che lo facciamo per 25 minuti".

Che giudizio dà del percorso in campionato?

"A oggi siamo i primi del secondo gruppo, davanti a noi ci sono 5-6 squadre che hanno dimostrato qualcosa in più. Va detto però che spesso abbiamo perso con avversarie affrontate nel loro miglior momento o dopo che si erano rinforzate; il mio rammarico va alla gara persa con Tortona e al finale di quella con Brescia: abbiamo tenuto benissimo fisicamente contro un team molto solido e potevamo vincere. Tuttavia, dato che lavoriamo bene, il gruppo è unito e molto legato al coach, sono fiducioso per il prosieguo, ma faccio un po’ il pompiere: avremo ancora momenti difficili; restiamo in linea con il progetto per cui è stata costruita la squadra e non facciamo voli pindarici".

Neanche per la Final-Eight di Coppa Italia?

"Andremo lì per metterci alla prova con le squadre più forti. Non abbiamo particolari aspettative ma di sicuro le affronteremo a viso aperto".

Sottocanestro i problemi maggiori. Atkins non sta giocando bene. Serve un centro di maggiore stazza?

"Ci siamo confrontati pure su questo. Atkins però ci aiuta in tanti modi, sa fare molte cose, è preziosissimo nella crescita di Momo Faye e teniamo presente anche che contano gli equilibri che una squadra raggiunge. Quando sorgono problemi le possibilità sono due: o si migliora il gruppo che si ha col lavoro, o si cambia qualcosa. Preferiamo la prima ipotesi e siamo testardi, ma testardi il giusto, non certo per farci del male".

Non esclude quindi un intervento sul mercato?

"Non cerchiamo nessuno, ma siamo attenti a quello che succede. Se dovesse saltare fuori il tassello giusto per incrementare il valore della squadra, valuteremmo la cosa".

Conferma che qualsiasi eventuale aggiustamento non riguarderà Faye?

"Il percorso di Faye continuerà con la prima squadra".

State già lavorando anche a quanto accadrà nel 2024?

"Certo, vogliamo rafforzare gli investimenti sul vivaio, tornare a fare molto reclutamento di ragazzi in provincia e non solo, con l’obiettivo di restare stabilmente nei primi piani della Serie A. E naturalmente portare avanti l’iter della casa biancorossa, che è fondamentale per gli obiettivi che ho delineato".