Prevendita. È già caccia al biglietto per la Virtus Bologna

Il nuovo anno biancorosso inizierà con il derby della via Emilia. La sfida con la Virtus Bologna che chiuderà il girone d’andata sarà al PalaBigi il 7 gennaio alle 19. I biglietti per il super match sono già in vendita sui canali ufficiali del club, ovvero online sul circuito Vivaticket, presso lo ‘StoRE’ di piazza Prampolini che sarà aperto tutti i giorni fino alla mattina di domenica (24 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e successivamente il martedì, venerdì e sabato, con gli stessi orari. In alternativa saranno a disposizione anche nella sede di via Martiri della Bettola (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, esclusi festivi). Oppure alla biglietteria di via Guasco a partire dalle 17,45; ultimamente le gare con le Vu nere hanno quasi sempre fatto il tutto esaurito ed è quindi consigliabile prendere i ticket per tempo. Questi i prezzi: parterre prima fila: 115 euro, parterre 105, tribuna 75 (ridotto U18: 65 euro), distinti 50 (40) gradinata 40 (30), curva non numerata 30 (25). Continuano le prevendite per la gara contro Sassari di sabato (ore 21).