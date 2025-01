Priftis entusiasta. "Grandissima vittoria»

Entusiasta per il passaggio del turno, coach Dimitris Priftis: "Ovviamente è stata una grande vittoria e un bel traguardo per il club essere entrati nelle Top16; facendo un passo indietro, penso sia stato decisivo ribaltare il risultato nel finale della gara di Bonn. La stanchezza è stata una componente per entrambe le squadre, non abbiamo giocato un bella partita ma abbiamo vinto a differenza di Milano dove abbiamo giocato bene ma perso". Elogia le giocate nel finale, il play Cassius Winston: "É stato un match duro dove abbiamo fatto le giuste giocate nei momenti decisivi, siamo stati bravi a mantenere la barra dritta nei momenti di difficoltà". Il coach di Bonn, Roel Moors: "Congratulazioni a Reggio, ha vinto entrambi i match e si è meritata il passaggio del turno; si è guadagnata la qualificazione nel quarto finale di gara-1".

Cesare Corbelli