Priftis mette in guardia i suoi: "Pistoia campo molto difficile"

Dopo il blitz a Wroclaw in Bcl di martedì, l’Unahotels cerca il bis in Serie A, domani sera a Pistoia. Come si battono i toscani che sinora, nonostante il marasma societario (in panchina salvo imprevisti siederà il vice allenatore Tommaso della Rosa dopo le polemiche riguardanti la "invasione di campo" del presidente Rowan, visto spesso durante le partite dare consigli tecnici alla squadra al posto del coach, Dante Calabria) sono apparsi più forti di quanto il roster lasciasse supporre?

Dimitris Priftis, coach Unahotels, la vede così: "Ci attende un match su un campo veramente difficile, dove è sempre speciale giocarci ma in cui si respira un’atmosfera particolare e i tifosi spingono la squadra in maniera importante. Dovremo quindi giocare una partita di grandissima concentrazione, controllando l’aspetto emotivo e facendo in modo di mantenere compostezza nei momenti cruciali senza farci influenzare dall’ambiente che troveremo".

Sotto il profilo tecnico l’allenatore delinea la sua consueta ricetta ’tutto dovrà partire dalla difesa’, adattando gli ingredienti alle caratteristiche dell’avversario di turno: "Pistoia in precampionato effettivamente non aveva brillato, ma nemmeno noi del resto. Quello che conta è lo sviluppo del lavoro giorno dopo giorno, e loro stanno portando avanti un buon percorso di crescita, specialmente da quando è arrivato Christon, un playmaker di valore e grande esperienza in Serie A. Specie su di lui, ma non solo, dovremo fare un lavoro difensivo efficace e consistente sul perimetro. Dovremo poi essere bravi -prosegue Priftis - a mixare energia e concentrazione oltre che tenere un ritmo non troppo alto in modo da non concedere canestri facili. Sarà inoltre importante non perdere troppi palloni, per non concedere campo alle loro transizioni". In tema di singoli oltre al già citato Christon, il tecnico Unahotels sollecita i suoi ad avere "grande aggressività per contrastare le qualità offensive, in particolare in 1 contro 1 di Rowan e Forrest, inoltre si dovrà stare attenti a Silins (non Ojars, amato ex di Reggio, ma Karlins) che per loro è un fattore per la sua duttilità: da 5 apre il campo e da ala forte, in post-basso, può sfruttre numerosi mis-match". A proposito di giocatori chiave, in casa Unahotels, dopo l’ottima prestazione in Polonia, si attendono conferme da Gombauld, uno degli anelli deboli, sinora, del mosaico reggiano. "Me lo auguro – dice Priftis – in Coppa ha fatto una bella prestazione e non possiamo pensare che Faye possa riuscire a fare tutto da solo". In tema di salute fisica "a parte i classici piccoli acciacchi successivi a ogni gara, i giocatori saranno tutti presenti. Sia Faye che Vitali poi sono sulla via del completo recupero".

Riguardo alla confusa situazione societaria di Pistoia, Priftis è diplomatico: "Ho letto molto poco di quanto sta succedendo, e comunque non ho particolare interesse, perché non riguarda l’aspetto del campo, che è il mio lavoro. Mi voglio concentrare solo su questo".