Priftis mette in guardia i suoi: "Sassari ha avuto un inizio difficile a causa degli infortuni, ma ora ha ritrovato uomini, ritmo e fiducia». "Classifica bugiarda, non sottovalutiamoli»

Priftis, cosa si aspetta dalla sfida con Sassari, squadra che sembra in grande crescita?

"Sarà una partita tosta, perchè ci troveremo davanti un ottimo roster e una squadra che ha una classifica bugiarda, dovuta soprattutto all’inizio difficile, causato dagli infortuni. Nelle ultime due settimane hanno ritrovato uomini, ritmo e fiducia e dovremo quindi essere molto bravi perché vogliamo dare un’altra soddisfazione al nostro pubblico".

Al di là dell’ultima sconfitta con la capolista Brescia, siete in un buon momento e il morale è alto: non c’è forse il rischio che questa sfida si trasformi in una ‘trappola’ o che possiate sottovalutarla?

"Non credo che possiamo essere nelle condizioni di sottovalutare qualcuno perché siamo una squadra tutta nuova e non abbiamo fatto ancora un bel niente. Chi siamo noi per sottovalutare Sassari? Se accadrà significa che non abbiamo capito proprio nulla di questo campionato e quindi non credo che accadrà".

Quella di Bucchi è una squadra lunga e che spesso ruota dieci giocatori, quale può essere la chiave?

"Hanno il grosso vantaggio di aver mantenuto la stessa guida tecnica rispetto all’anno scorso e anche diversi giocatori, quindi questo li rende solidi. Inoltre, partecipando a una coppa europea (Basketball Champions League, ndr) hanno un roster molto lungo. Noi dovremo stare focalizzati sui nostri obbiettivi".

Entrando nel dettaglio chi sono gli avversari più temibili?

"Hanno dei ’trattatori’ di palla che sanno creare gioco e sotto canestro hanno due giocatori come Gombauld e Diop che sono molto bravi a finire al ferro, ma anche a presidiarlo. A questi vanno aggiunti tanti ottimi tiratori che possono sfruttare i vantaggi creati dagli altri giocatori come Charalampopoulos che è un ottimo ‘post creator’. Sono una squadra completa".

Com’è stata la vostra settimana di allenamenti?

"Abbiamo avuto qualche problemino con l’influenza, qualche malanno di stagione, ma niente di grave".

Al PalaBigi ultimamente si respira un’aria diversa, c’è molta partecipazione: è soddisfatto?

"Per noi è molto importante questo perchè ci dà la spinta giusta e abbiamo bisogno di loro. Questo club è basato sulle persone ed è stato creato per i reggiani quindi tutti assieme possiamo davvero supportarci. Sento che stiamo diventando una cosa sola’.

Francesco Pioppi