Priftis: "Vedrete, saremo competitivi"

"Per ora siamo solo un roster di nomi. Il mio primo auspicio è diventare il prima possibile una squadra, con una chimica analoga a quella dell’anno scorso". Con una importante dichiarazione d’intenti, espressa in un italiano quasi perfetto, il coach della Unahotels, Dimitris Priftis trova lo slogan che caratterizza l’ Open Day di inizio stagione svoltosi, come da tradizione, al Cere di Canali.

La Pallacanestro Reggiana ha il forte desiderio di confermare il buon esito della precedente, consapevole che non sarà facile. "Prima di tutto conquistiamo la salvezza - chiarisce con il consueto pragmatismo la presidente, Veronica Bartoli - poi guarderemo al resto. Abbiamo di fronte a noi un campionato super equilibrato, dove anche le neopromosse promettono fuoco e fiamme, per cui, come dice Sandro (Bencardino, il preparatore fisico della truppa reggiana, ndr) testa bassa e lavorare. Per noi questa stagione però rappresenta un anno speciale, perché festeggiamo i 50 anni di vita della società e il ritorno in Europa". Il vicepresidente Enrico San Pietro e il socio nella proprietà Graziano Sassi, danno corpo agli entusiasmi: "Veniamo da una stagione che ci ha dato soddisfazioni e vogliamo continuare su questa strada - chiosa il primo - crescendo ulteriormente" mentre l’imprenditore scandianese citando la Bartoli afferma: "La nostra presidente parla con la voce del buon senso, ma io voglio vincere tante partite, nell’anno del nostro mezzo secolo quindi (rivolgendosi ai giocatori, ndr) ragazzi mettetecela tutta".

Razionale il general manager Claudio Coldebella che sottolinea:"Vogliamo fare entrare subito nella cultura del club i nuovi acquisti, trasmettendo loro i suoi valori fondanti: estrema serietà professionale e cultura del lavoro". L’obiettivo primario di stagione? "Vedere una squadra che lotta sempre e che si guadagni gli applausi anche dopo le sconfitte". Coldebella ha poi definito "positivo" il trend della campagna abbonamenti e di quella degli sponsor. I temi tecnici li tocca, doverosamente Dimitris Priftis: "Questo non è periodo per fare troppe promesse o pronostici. Di sicuro vogliamo essere solidi, competitivi e orgogliosi ma un’altra parola d’ordine è: dimenticare l’anno scorso. Inizia un nuovo percorso dove, naturalmente, spero non saranno tanti i momenti difficili e, per aiutarci in questo, confido che il PalaBigi possa essere caldo come l’annata passata, in modo che per qualsiasi avversario non sia facile giocare contro di noi". Nello specifico il tecnico greco ritiene "un’ottima base avere confermato sei giocatori dell’anno scorso, anche per inserire i nuovi arrivati. Considerando anche che giocheremo una Coppa europea; ci farà cambiare qualcosa nel piano di lavoro settimanale, ma siamo molto motivati". Chiude il cerchio capitan Michele Vitali: "Sono molto carico. Fortunato e orgoglioso di rivedere tanti compagni dell’anno passato e desideroso di conoscere i nuovi per esaltarne i pregi. Come squadra dovremo riuscire a creare un grande legame con la città".