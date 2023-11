Prima Divisione 1. La Gea recupera la gara con l’Invictus. In squadra torna Danilo Ignarra

La Gea stasera di nuovo a Livorno per il recupero della terza giornata del girone d’andata di Divisione 1. Ed intanto prende un nuovo giocatore. Dopo il rinvio delle scorse settimane, per via di un tabellone rotto nel riscaldamento, i grossetani oggi alle 20.15 scenderanno nuovamente in campo in terra labronica contro l’Invictus Basket Livorno. Intanto la società ha preso un nuovo giocatore. Si tratta di un ritorno in casa Gea, che però non sarà disponibile per la partita di stasera, mentre probabilmente sarà convocato per domenica. Danilo Ignarra (nella foto) torna in casacca biancorossa.

"Siamo felici di annunciare il ritorno del nostro grande pivot Danilo Ignarra – dice la società –. Classe 2003, Danilo grossetano doc, ha mosso i suoi prima passi proprio nella Gea fino all’ultimo anno dell’Under 13, prima di partire in direzione Pistoia, dove tra giovanili e prima squadra è cresciuto ed ha fatto esperienza".

Dopo il passaggio a Piombino, sempre nelle giovanili nazionali e prima squadra, poi è andato a Valentino Castellaneta, Virtus Siena e San Vincenzo. "Ora Danilo ha deciso di tornare a casa e lavorare nell’attività di famiglia – spiega la società –. Siamo felici di averlo nuovamente con noi".