Prime due sfide all’Unieuro Arena. Semifinale, scatta la prevendita

Da oggi sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per le due partite casalinghe della semifinale contro Trieste. Gara1 si gioca all’Unieuro Arena domenica (ore 18); gara2 martedì 21 alle 20.30. Sin da oggi la vendita sarà libera e aperta a tutti, ma gli abbonati alla regular season avranno il diritto di prelazione sul posto fino a giovedì, oltre a vantare una scontistica dedicata sul prezzo, che varrà anche oltre la scadenza della prelazione sul posto. Sono previste riduzioni per over 65 e under 18; anche in questo caso è previsto un prezzo ‘ad hoc’ per gli abbonati a tariffa ridotta. Promozioni speciali poi per gli universitari e gli under 14: i primi potranno acquistare il biglietto per la Curva numerata Arancione al prezzo di 5 euro, previa presentazione di badge e ricevuta pagamento tasse universitarie (necessario procedere all’acquisto solo in sede o in biglietteria all’Unieuro Arena. Gli under 14, invece, potranno accedere gratuitamente sempre in Curva numerata Arancione, ma solo presentandosi con documento d’identità all’ingresso dedicato al palasport il giorno della partita.

È possibile acquistare i biglietti per gara1 e gara2 presso la sede del club in viale Corridoni 10 e presso le rivendite autorizzate Vivaticket. La sede è aperta da oggi a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17.30 alle 20, dopodiché la biglietteria si sposterà all’Unieuro Arena nei seguenti orari: sabato 9-13, domenica 9-13 e dalle 17, lunedì 9-13 e 17.30-20, martedì 9-13 e dalle 19.30. Nei rispettivi giorni e orari apertura, poi, ci si può rivolgere alle varie rivendite. A Forlì Edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A), Punto Snai Forlì (viale Roma 147), Punto Snai Bertini (via Bertini 94); a Forlimpopoli Tabaccheria Casadei Stefano (via Saffi 56), Ticketando (via Calvino 77) e Punto Snai Forlimpopoli (via Berlinguer 5). È aperta anche la prevendita online sul sito web di Vivaticket e sull’app della Pallacanestro 2.015.

Torna poi puntuale anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque tagliandi nel settore parterre in occasione delle due sfide. Per provare ad aggiudicarsene uno per gara1 di domenica bisognerà chiamare la nostra redazione (0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì. Allo stesso orario di lunedì prossimo, con le stesse modalità, ci sarà invece l’occasione di accaparrarsi i tagliandi per gara2.

Simone Casadei