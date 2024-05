Progetti e strategie. Nasello, Zeneli, Radchenko e Ondo Mengue verso la riconferma, l’addio di Terrosi : "Ha chiuso una carriera straordinaria»

Ancora qualche giorno di meritata festa per la vittoria del campionato e poi per la Vismederi Costone inizierà la fase di preparazione alla prossima stagione che la vedrà ai nastri di partenza della serie B Interregionale, quarto campionato nazionale, dove i gialloverdi troveranno la Stosa Virtus. Sulla carta il Costone parte già da una ottima base, sia come staff tecnico (Tozzi ha allenato la stessa Virtus in B qualche stagione fa) sia come roster. In molti infatti sono i giocatori che hanno militato in categorie più alte di quella vinta l’altra sera e che potrebbero fare al caso della causa del presidente Montomoli anche al piano di sopra. Nasello, Zeneli, Radchenko solo per fare i nomi di tre elementi arrivato al scorsa estate e che sono stati decisivi per il doppio trionfo tra Coppa Toscana e campionato. Ma anche lo stesso Ondo Mengue, ormai un veterano del Costone ma che prima di tornare a Siena sponda gialloverde ha militano per anni tra B e A2 vestendo, oltre alla maglia della Mens Sana, anche quelle di piazze storiche del basket italiano come Trapani e Avellino.

Chi non ci sarà sicuramente nel prossimo campionato di B Interregionale è la guardia Gianni Terrosi che come annunciato dal club di Montarioso ieri mattina ha giocato sabato la sua ultima gara della carriera. "Quella di sabato – così il post sui canali social della Vismederi – è stata l’ultima partita giocata dal nostro Gianni Terrosi che ha messo la parola fine a una carriera straordinaria. A lui vanno i nostri ringraziamenti per questi due anni in cui ogni giorno ci ha dimostrato di essere un grande giocatore oltre che una grande persona. Grazie infinte Gianni per tutto. Il Costone sarà sempre casa tua".