Progetto. ‘Professore per un giorno’ allo Scientifico La Pallacanestro 2.015 ha portato il progetto ‘Professore per un giorno’ nelle scuole forlivesi, coinvolgendo i ragazzi del Liceo scientifico nella scoperta del marketing e della comunicazione nel mondo dello sport. Con la presenza di esperti del settore, gli studenti hanno potuto approfondire le dinamiche dietro questi ambiti cruciali per un club sportivo.