Promozione. Giornata no del Masi, X Martiri passa al ’Villani’

VOGHIERA: Broccoli, Quarella E., Baldon (83’ Franceschini), Boschini, Fiore, Mazzoni, Ghali (72’ Nito), Parmeggiani (61’ Chiossi), Toffano (68’ Scaglione), Maione (92’ Nardini), Tosse. All. Lega. A disp. Bianconi, Bucchi, Faggioli, Quarella T.

X MARTIRI: Stracuzzi, Aguiari, Berveglieri (61’ Pavinato), Meli (6’ Bini), De Cristofaro, Pallara, Buoso (85’ Bonaguro), Panzetta, Manfredini (85’ Curarati), Gessoni, Evali (70’ Montanari). All. Bolognesi. A disp. Casillo, Bianchi, Galeotti, Bizzarri.

Arbitro: Romini da Ravenna.

Reti: 19’; 83’ Buoso.

Note: ammoniti Evali, Ghali, Buoso e Gessoni. Espulso Mazzoni.

Con una doppietta di Buoso, la X Martiri ha conquistato i tre punti sul campo del Masi Torello Voghiera. Una vittoria meritata per l’undici guidato in panchina da Davide Bolognesi, che ha creato i maggiori pericoli nell’area avversaria. Una partita invece complicata per i padroni di casa, che si è fatta ancor più difficile dal 12’ della ripresa, quando la squadra di mister Lega è rimasta in dieci per l’espulsione di Mazzoni. La ‘prima tegola’ del match, però, è stata per gli ospiti con l’infortunio, al 4’, di Meli, sostituito da Bini. Al 12’ è il Masi a rendersi pericoloso, con Maione che serve una bella palla a Toffano in area, ma la debole conclusione dell’attaccante non impensierisce Stracuzzi. Poi è la X Martiri a prendere in mano il pallino del gioco, affidandosi alle pericolose accelerazioni sulla fascia di Evali ed è proprio sul cross di quest’ultimo nell’area avversaria che, al 19’, Buoso trova il colpo di testa vincente: Broccoli riesce a toccare la palla, ma non ad impedire che si infili in rete per lo 0-1. Al 26’ è ancora Evali a rendersi pericoloso, con un’altra discesa dalla fascia e una conclusione rimpallata da Broccoli; la sfera finisce a Manfredini che non trova il giusto colpo per battere a rete.

Al 42’ bella occasione per il Masi, con il preciso cross in area di Parmeggiani che trova il colpo di testa di Maione, ma Stracuzzi si oppone, spedendo la palla sul fondo. Nella ripresa, i padroni di casa entrano con ottimo piglio in campo, costringendo per alcuni minuti la X Martiri nella propria area. Ma al 12’, il fallo da ultimo uomo di Mazzoni su Buoso viene sanzionato con il cartellino rosso dall’arbitro e il Masi resta in dieci. Al 37’, rigore per gli ospiti per l’atterramento in area di Manfredini da parte di Baldon: dal dischetto va Gessoni, ma il suo tiro viene parato da Broccoli; sulla palla si avventa Montanari, che insacca, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Passa però poco più di un minuto e Gessoni serve una palla filtrante a Buoso che, in area, non si fa pregare e conclude, siglando il definitivo 0-2.

Valerio Franzoni