Puianello: match con profumo di fase nazionale

Weekend con profumo di fase nazionale per la Chemco Puianello. Alle 19 la squadra senior (16) scende in campo sul parquet del PalaBigi, ospite della Unahotels, nella penultima giornata della Poule Playoff per affrontare Faenza (14) in un match che, in caso di vittoria, darebbe la matematica certezza di passaggio alle fasi nazionali per la promozione in A2 per Linda Manzini (nella foto) e compagne. Una partita da prendere con le molle come confermano le parole di coach Giancarlo Giroldi: "Faenza è la squadra che più ci ha messo in difficoltà in questa seconda fase, arriva da quattro vittorie consecutive ed è rientrata prepotentemente in gioco per qualificarsi alle fase nazionale. È una squadra giovane, dotata di grande atletismo, velocità e fisicità, guidata da due senior di grande spessore, come Porcu e Morsiani, poi ci sono le giovani che completano un quintetto di tutto rispetto fra cui spicca la guardia Edokpaibe, miglior esterna del torneo in termini di media punti. Dovremo fare attenzione al loro contropiede e al tiro da tre, che sono risultati determinanti all’andata. Giocheremo nel fantastico scenario del PalaBigi e cercheremo di onorare al meglio l’ospitalità di Pallacanestro Reggiana, cercando di portare a casa i due punti che ci servono per passare alle fasi nazionali".

Tornando alla B femminile, nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (16) affronta in trasferta alle 19 il San Lazzaro (16) nello scontro diretto per il secondo posto.

c.c.