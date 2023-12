Pulidori: "Dall’intervallo a Milano è scattato qualcosa nella squadra"

A fine partita sono il vice allenatore Marco Castaldi e il diesse Andrea Pulidori ad intervenire in sala stampa dopo il comodo successo di Ferrara su Bologna. "Perdere un elemento importante come Marchini a pochi minuti dalla palla a due poteva lasciare un contraccolpo – spiega Castaldi –, invece i ragazzi non si sono lasciati scalfire dall’assenza del compagno. Era importante dopo la partita con Cremona fare una partita tosta per tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, indubbiamente si sta vedendo una crescita in difesa, dovuta al lavoro che stiamo facendo in settimana. Mi piace sottolineare i tanti assist smazzati dalla squadra, è sintomo di essersi passati tanto la palla, e anche nella lotta a rimbalzo siamo stati superiori. Ora avanti così". Il diesse Pulidori si concentra sul momento vissuto dai biancazzurri, in netta crescita nell’ultimo periodo: "Credo che un clic ci sia stato nell’intervallo della gara con Social Osa, poi c’è da dire che contro Cremona abbiamo incrociato una squadra a cui entrava tutto. La partita di Piadena ha dato un riscontro positivo sul piano caratteriale, qualche giocatore tacciato di non essere difensore ha messo il corpo e questo è stato un buon segnale che si è ripetuto anche stavolta. Cerchiamo di limitare il più possibile i nostri alti e bassi e di far crescere ulteriormente i nostri giovani: se Yarbanga continua su questa linea noi abbiamo sicuramente più probabilità di vincere le partite".

j.c.