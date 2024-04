Punito con un turno di squalifica anche coach Messina. Palle di carta in campo:. Reggio multata di 1.600 euro

È stato un week end pirotecnico per il basket italiano. E non nel senso migliore del termine. Preso atto dei vari referti arbitrali, la Fip ha infatti erogato ammende per oltre 16mila euro alle squadre coinvolte. Tra le partite finite nell’occhio del ciclone anche quella tra Reggio e Milano, dove l’arbitraggio della terna formata da Mazzoni, Perciavalle e Pepponi ha fatto trasalire il pubblico del PalaBigi, indemoniato per alcuni episodi incomprensibili che hanno danneggiato la Unahotels. Il club biancorosso è stato multato per 1600 euro ‘per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per il lancio, collettivo e sporadico, senza colpire, di palle di carta e per lancio di una moneta senza colpire’. Una condotta arbitrale che non ha soddisfatto nemmeno Ettore Messina. Il coach è stato multato e squalificato per una gara ‘per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri a fine gara’. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva reiterata e specifica. Il record, con 4mila euro di ammenda, spetta a Napoli dove i tifosi - oltre alle offese ad arbitri e tesserati - hanno spostato il tunnel di accesso che ha urtato uno degli ufficiali di gara.