Quarti di finale playoff alle 21 al PalaMegabox. Bramante al decollo contro il Fiumicino

Per il Bramante oggi alle 21 al PalaMegabox iniziamo i quarti di finale playoff contro la Supernova Fiumicino. "Abbiamo già incontrato i nostri avversari nella fase del play in Gold in due partite equilibrate e difficili – spiega coach Massimiliano Nicoloni –, Fiumicino è una squadra strutturata per arrivare in fondo a questo playoff che ha avuto un percorso difficile durante il play in a causa di una serie di problematiche che hanno dovuto gestire prima fra tutte l’infortunio del loro giocatore di riferimento, il playmaker Eugenio Fanti". Ma ora si gioca un’altra fase, quella più complicata. "Nei playoff si azzera tutto, le partite passate non contano e quindi siamo consapevoli di incontrare una squadra forte, al completo con il rientro di Fanti. Ci stiamo allenando con serenità cercando di preparare al meglio questo difficile appuntamento. Speriamo che la partita sia giocata davanti ad una bella cornice di pubblico", chiude Nicolini.

L’analisi del responsabile Marketing e Comunicazione Matteo Longoni: "Sappiamo bene che da oggi inizia un tutt’altro campionato. Tutto quello che abbiamo fatto di positivo nella regular season e nei play-In Gold, stando sempre nei primi 3 posti in classifica, non conta più. Ci portiamo dietro come guadagno di questi mesi il fattore campo nei quarti di finale contro la Supernova Fiumicino e in una serie breve come quella sulle tre gare, sarà fondamentale il nostro approccio subito nella prima sfida casalinga". E chiude: "Mi auguro che sia presente tanto pubblico come nei playoff dello scorso anno in C Gold perché i nostri ragazzi, lo staff e la società meritano una bella cornice per quanto di buono fatto fino ad oggi in questa serie B". Garadue è in programma a Fiumicino sabato 11 maggio alle 18,30 ed eventuale bella di nuovo tra le mura amiche del palazzetto di Campanara mercoledì 15 maggio alle 21.

Beatrice Terenzi