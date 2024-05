Qui biancoverdi. La carica di coach Betti: "I ragazzi sono concentrati. Abbiamo davanti un obiettivo davvero importante»

Riscattare lo 0/2 stagionale contro la Vismederi Costone e soprattutto far vedere che rispetto a quel 63-41 di esattamente due mesi fa (era il 10 marzo) di acqua sotto i ponti ne è passata. La ‘Note di Siena’ Mens Sana arriva alla prima di almeno tre stracittadine con più consapevolezza nei propri mezzi dopo aver vinto la serie contro una coriacea Garden San Vincenzo. "Arriviamo bene, è stata una settimana intensa e i ragazzi sono concentrati, abbiamo davanti un obiettivo importante e ci siamo preparati al meglio". Così l’allenatore della Mens Sana Paolo Betti (nella foto) che non nasconde le difficoltà e le insidie che i suoi si troveranno di fronte. "Per vincere tre partite c’è bisogno di mostrare la migliore Mens Sana e forse anche qualcosa di più. Dopo la peggior sconfitta dell’anno, ovvero nella gara all’andata della poule promozione a Montarioso, ci siamo posti prima di tutto l’obiettivo di migliorare e abbiamo fatto dei passi in avanti nel ritorno. Poi c’è stata la serie contro San Vincenzo durante la quale siamo saliti di livello". La stagione biancoverde è infatti stata una continua ascesa seppur senza un roster sulla carta particolarmente quotato. "Siamo migliorati di settimana in settimana, grazie anche alla costanza del gruppo che ci ha permesso di alzare il nostro livello – ha proseguito coach Betti -. Oggi c’è gara1 e siamo contenti di giocarla: sappiamo come detto che non dobbiamo strafare a livello individuale, ma al contrario dobbiamo giocare di squadra in attacco e difesa. Solo così ci proveremo fino in fondo. Se lavoriamo di squadra potremmo ottenere un risultato positivo". Infine sulla parole del numero uno del club di Viale Sclavo, Francesco Frati, dopo la vittoria in gara5 contro San Vincenzo. "La lettera del presidente è stata molto bella – ha concluso Betti - effettivamente il Costone è una montagna ardua da scalare ma abbiamo superato tante difficoltà quest’anno e lo abbiamo fatto tutti insieme. Anche stavolta so che ci proveremo fino in fondo". In vista di gara 3 che si giocherà domenica 19 maggio al PalaEstra alle ore 18, la società comunica che sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita giovedì e venerdì dalle 18 alle 20 presso gli uffici della Mens Sana Basketball. Ovviamente sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso della partita a partire dalle ore 16,30 presso la biglietteria del palasport.

Guido De Leo