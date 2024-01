Qui Fabo. Sos gare ravvicinate. Incognita ai playoff

Herons, abbiamo un problema. Lo scivolone contro la Paperdi Caserta certifica il mal di Campania della truppa di coach Federico Barsotti, che in tre di queste quattro trasferte ha conosciuto la sconfitta. Due dei tre ko peraltro sono arrivati contro formazioni che in quel momento stavano occupando l’ultimo posto della graduatoria: è successo ad ottobre a Salerno con la Virtus Arechi e domenica a Caserta contro una squadra che fin qui aveva vinto due sole volte in venti giornate: "Il roster della Paperdi non valeva certo i 4 punti in classifica che aveva fino a domenica, Caserta ha interpreti di qualità come li ha anche Salerno, che infatti è stata capace di vincere 6 partite e di fare colpi esterni come quello di Brianza – prova a spiegare Barsotti –. Noi abbiamo fatto un inizio ottimo poi però ci siamo completamente smarriti nella gara, non siamo stati capaci di risolvere le difficoltà e ogni nostro tentativo di rientro è stato annullato da giocate individuali di grande talento, a dimostrazione che il livello di questo campionato è alto dalla prima all’ultima compagine". Il ’suicidio’ sportivo che gli "aironi" hanno trovato il modo di infliggersi può essere però anche il campanello d’allarme di una difficoltà più ampia nel gestire le forze quando gli impegni si infittiscono: dei cinque rovesci in campionato della Fabo quattro sono arrivati nelle settimane con tre partite, una ricorrenza che considerare casuale a questo punto è impossibile. Un problema assai preoccupante in ottica futura, perché da qui alla fine della stagione fra turni infrasettimanali, finali di Coppa Italia e una regular season sempre più compressa, il calendario per la Montecatini sponda Fabo si farà via via più fitto. Poi inizierà la post-season, dove giocare ogni due o tre giorni, magari con trasferte lunghe visto gli incroci con le rappresentanti del Girone B, diventerà la regola. Sarà quello il momento in cui la banda Barsotti dovrà dimostrare di essere cresciuta nella gestione delle energie.

Filippo Palazzoni