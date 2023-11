Qui Fabo. Tutto l’orgoglio della capolista: "Ma ci manca ancora qualcosa»

La Fabo Herons Montecatini ingrana la quarta. Gli uomini di coach Federico Barsotti centrano la vittoria consecutiva numero quattro, la settima nelle ultime otto gare, ma per avere la meglio 88-82 di un Brianza Casa Basket mai domo il match di sabato al PalaFacchetti di Treviglio hanno dovuto vincerlo più volte, prima ricostruendo un margine dopo la rimonta brianzola da -9 a fine secondo quarto, poi tenendo botta in una quarta frazione al cardiopalma e infine piazzando il sorpasso decisivo grazie alle triple di Benites: "Ero consapevole che sarebbe stata durissima, Brianza ha delle caratteristiche che noi soffriamo in maniera particolare per il nostro modo di giocare – ammette coach Federico Barsotti –. Serviva una partita di alto livello e complessivamente l’abbiamo fatta, anche se nel finale devo ammettere che l’abbiamo vinta non tanto grazie alla costruzione di gioco offensiva ma grazie ad un paio di giocate individuali. Mi sento però di dare il merito a tutti i miei ragazzi per averla voluta vincere a tutti i costi, mostrando grande attenzione e grande lucidità in un finale molto complicato da gestire". Nonostante la posizione in classifica e le 9 vittorie in 11 partite parlino da sole, quella attuale non sembra ancora la migliore versione degli aironi: "Sicuramente i margini di miglioramento ci sono, soprattutto nell’interpretazione di alcune situazioni non solo difensive ma anche offensive, però bisogna anche dar merito alla squadra di essere riuscita a portare a casa una partita contro una formazione che ha tirato con il 43% da dietro l’arco – sostiene il condottiero degli Herons –. Potevamo stare più attenti a fine secondo quarto, quando ci siamo fatti recuperare 9 punti in maniera un po’ ingenua, ma dobbiamo quindi essere contenti di aver portato a casa altri due punti importantissimi per il nostro cammino". Intanto è già alle stelle la febbre per la stracittadina cestistica termale di domenica 3 dicembre, che vedrà la Fabo giocare formalmente in casa: con un comunicato sui media rossoblù la società presieduta da Andrea Luchi ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per il derby e lo schema di suddivisione dello spazio per i tifosi. Le info nel box a destra.

Filippo Palazzoni